“مطار الملك فهد” يوضح السياسات الجديدة المتعلقة بالأمتعة

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أوضح مطار الملك فهد الدولي، السياسات الجديدة المتعلقة بالأمتعة المسجلة.
وأكد أن هذه السياسات تسمح بحمل أمتعة ذات سطح مستوٍ واحد على الأقل، والصناديق المعبأة بشكل صحيح مع سطح مستوٍ، بالإضافة إلى أمتعة السفر العادية.
وتمنع السياسات حمل الأمتعة الدائرية غير منتظمة الشكل، والأمتعة غير منتظمة الشكل المربوطة بحبل فضفاض، بالإضافة للأمتعة ذات الأحزمة الطويلة.
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Source akhbaar24
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