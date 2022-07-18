“الصناعة”: وصول حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي إلى 1.3 تريليون ريال حتى مايو الماضي

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كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن حجم الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي حتى شهر مايو الماضي بلغ أكثر من 1.3 تريليون ريال، فيما وصل إجمالي عدد المصانع إلى 10.6 ألف مصنع.

وأوضحت الوزارة في النشرة الشهرية لشهر مايو والتي أصدرتها، اليوم (الاثنين)، أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع بلغت نحو 2.1 ألف رخصة تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بنحو 1.4 ألف رخصة و500 رخصة استكشاف، و165 رخصة استغلال، بالإضافة إلى 29 رخصة استطلاع و21 رخصة لفائض خامات معدنية.

وأشارت إلى أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها منذ يناير 2022م حتى نهاية شهر مايو بلغت 400 ترخيص، بحجم استثمارات يبلغ 11.7 مليار ريال.

وأضافت أن 620 مصنعاً بدأ عمليات الإنتاج خلال المدة نفسها باستثمارات تصل إلى 17.4 مليار ريال، بينما تمكن القطاع الصناعي من توفير أكثر من 21 ألف وظيفة.

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Source akhbaar24

