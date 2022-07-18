تصل لـ 51.. موجة حارة تضرب المملكة والأرصاد تكشف المناطق الأكثر تأثرا

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المناطق ـ متابعات

قال المركز الوطني للأرصاد، إن المملكة ستبدأ التأثر بموجة حارة من اليوم وحتى السبت المقبل.

وأوضح محلل الطقس في الأرصاد عقيل العقيل، في تصريحات لـ “الإخبارية” أن أكثر المناطق المتأثرة بالموجة الحارة هي المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية والمناطق الشرقية من منطقة الرياض.

وأشار محلل الطقس إلى أنه من المتوقع أن تلامس الحرارة 51 مئوية.

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Source almnatiq

