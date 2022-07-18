“عشوائيات جدة” تزيل 28 حياً وفق الخطة التنفيذية لأعمالها بالمحافظة

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تواصل لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، أعمالها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر.
وبلغ مجموع الأحياء المزالة والتي يجري إزالتها 28 من أصل 32 حيّاً، كما تستمر أعمال الإزالة في 8 أحياء، تشمل: بني مالك، والورود، ومشرفة، والجامعة، والروابي، والعزيزية، والرحاب، والربوة.
وأكدت اللجنة أنها ستستكمل أعمال الإشعارات وفصل الخدمات؛ وصولاً لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية؛ وفقاً لخطتها التنفيذية المعدلة والمعلنة سابقاً، والتي تشمل المنتزهات، ووقويزة، والعدل، والفضل، وأم السلم، وكيلو 14 الشمالي.
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Source akhbaar24
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