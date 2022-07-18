متفوقًا على الشباب.. رقم مميز للهلال في دوري المحترفين

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حقق فريق الهلال رقمًا مميزا في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المنصرم، والذي حقق لقبه بعد منافسة طويلة مع الاتحاد.
ويحتل الهلال المركز الأول كأكثر الفرق في دقة التمرير، بعدما مرر 16234 تمريرة بدقة وصلت إلى 86.2%، وخلفه الشباب في المركز الثاني بـ 13589 تمريرة وبدقةوصلت إلى 84.1 %.
وفي المركز الثالث جاء فريق الأهلي بـ 13090 تمريرة وبدقة وصلت إلى 83.5%، بينما احتل الفيحاء المركز الأخير بـ 9581 تمريرة بدقة وصلت إلى 76.1%.
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Source akhbaar24
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