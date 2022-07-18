لجنة الأحياء العشوائية بجدة تحدد مواعيد إشعار الإزالة لسكان 3 أحياء

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بجدة مواعيد إشعار الإزالة لسكان 3 أحياء تتضمن: • المنتزهات (23 يوليو). • قويزة والعدل والفضل (أغسطس). • أم السلم وكيلو (14 سبتمبر). وتمت إزالة 28 حيًا عشوائيًا من أصل 32 حياً وتبقى 4 أحياء.



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