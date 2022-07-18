التأمينات: احتساب الأجازات الرسمية والرصيد السنوي ضمن أيام الخدمة

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تغريدة على تويتر، إنه يتم احتساب الأجازات الرسمية ورصيد الأجازات السنوي ضمن خدمة الموظف في أنظمة التقاعد، ونظام التأمينات.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارًا بشأن إضافة وتعديل بعض مواد أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع.
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