إعلان المرشحين للقبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين

لجنة الأحياء العشوائية بجدة تحدد مواعيد إشعار الإزالة لسكان 3 أحياء أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بجدة مواعيد إشعار الإزالة لسكان 3 أحياء تتضمن:• المنتزهات (23 يوليو).• قويزة والعدل والفضل... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 19 ذو الحجة 1443 هـ 19 ذو الحجة 1443 هـ

التأمينات: احتساب الأجازات الرسمية والرصيد السنوي ضمن أيام الخدمة قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تغريدة على تويتر، إنه يتم احتساب الأجازات الرسمية ورصيد الأجازات السنوي ضمن خدمة... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 19 ذو الحجة 1443 هـ 19 ذو الحجة 1443 هـ

بدء القبول المباشر للطلاب والطالبات في 103 تخصصات بجامعة طيبة أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة بدء القبول الإلكتروني المباشر للطلاب والطالبات للعام الجامعي المقبل في 103 تخصصات في الكليات... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 19 ذو الحجة 1443 هـ 19 ذو الحجة 1443 هـ

بدء القبول الإلكتروني في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فتح القبول الإلكتروني للطلاب السعوديين والمقيمين "المنح الداخلية" للعام الدراسي المقبل... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 19 ذو الحجة 1443 هـ 19 ذو الحجة 1443 هـ

الأكاديمية اللوجستية تفتح باب التسجيل ببرامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف للجنسين أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن بدء التسجيل في الدفعة الرابعة لبرامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 19 ذو الحجة 1443 هـ 19 ذو الحجة 1443 هـ

بدء التقديم على بكالوريوس الكليات التقنية بمنطقة الرياض لعام 1444هـ أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض بدء التقديم على برامج البكالوريوس الصباحية والمسائية للفصل التدريبي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 19 ذو الحجة 1443 هـ 19 ذو الحجة 1443 هـ

فتح باب التسجيل في دبلومات سرب أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب " بدء التقديم في برامج الدبلوم والعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 19 ذو الحجة 1443 هـ 19 ذو الحجة 1443 هـ

بدء القبول الإلكتروني بكلية المسجد النبوي أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن بدء التسجيل للطلاب والطالبات خريجي المرحلة الثانوية في كلية المسجد النبوي للعام... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 19 ذو الحجة 1443 هـ 19 ذو الحجة 1443 هـ

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