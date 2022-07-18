إعلان المرشحين للقبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين

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لجنة الأحياء العشوائية بجدة تحدد مواعيد إشعار الإزالة لسكان 3 أحياء
أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بجدة مواعيد إشعار الإزالة لسكان 3 أحياء تتضمن:• المنتزهات (23 يوليو).• قويزة والعدل والفضل...
التأمينات: احتساب الأجازات الرسمية والرصيد السنوي ضمن أيام الخدمة
قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تغريدة على تويتر، إنه يتم احتساب الأجازات الرسمية ورصيد الأجازات السنوي ضمن خدمة...
بدء القبول المباشر للطلاب والطالبات في 103 تخصصات بجامعة طيبة
أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة بدء القبول الإلكتروني المباشر للطلاب والطالبات للعام الجامعي المقبل في 103 تخصصات في الكليات...
بدء القبول الإلكتروني في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فتح القبول الإلكتروني للطلاب السعوديين والمقيمين "المنح الداخلية" للعام الدراسي المقبل...
الأكاديمية اللوجستية تفتح باب التسجيل ببرامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف للجنسين
أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن بدء التسجيل في الدفعة الرابعة لبرامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع...
بدء التقديم على بكالوريوس الكليات التقنية بمنطقة الرياض لعام 1444هـ
أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض بدء التقديم على برامج البكالوريوس الصباحية والمسائية للفصل التدريبي...
فتح باب التسجيل في دبلومات سرب
أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب " بدء التقديم في برامج الدبلوم والعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"...
بدء القبول الإلكتروني بكلية المسجد النبوي
أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن بدء التسجيل للطلاب والطالبات خريجي المرحلة الثانوية في كلية المسجد النبوي للعام...
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