شكرا لقرائتكم خبر عن بديل مصطفى محمد.. جالاطا سراي يطلب ضم مهاجم النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي حصل على عرض من جانب نادي جالاطا سراي التركي، للحصول على توقيع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "مكة السعودية"، أن الفريق التركي يرغب في التعاقد مع فينسينت أبو بكر مهاجم العالمي، من أجل تعويض رحيل المصري مصطفى محمد المحتمل للدوري الفرنسي.

وتابعت نقلًا عن قناة "تيفيبو سبور التركية"، أن إدارة نادي جالاطا سراي، لديها ثقة كبيرة في قدرات أبو بكر، خاصةً بعد ظهوره بمستوى مميز مع بلاده في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة".

مصطفى محمد يقترب من الرحيل عن جالاطا سراي

وأضافت: "مصطفى محمد قريب من المغادرة للدوري الفرنسي، ويرغب ناديه في إيجاد بديل له، للعب بجوار بافتيمبي جوميز، بالموسم الجديد". وكان نادي النصر تعاقد مع أبو بكر، قادمًا من بشكتاش التركي بعقد يمتد حتى يونيو 2024، في صيف العام الماضي، حيث خاض 25 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 9 أهداف.

جارسيا يحسم مصير أبو بكر داخل النصر

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة النادي سوف تعرض الأمر على الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، من أجل حسم موقفه سواء بالرحيل أو البقاء.

جارسيا يطلب صفقات قوية داخل النصر

ويرغب النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني الجديد، في تدعيم صفوفه بصفقات قوية، ورحيل الأسماء التي لن يكون لها دور.

وتعاقد النصر السعودي في وقت سابق مع كل من الايفواري جيسلان كونان ظهير أيسر فريق ستاد ريمس في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده، كما ضم الكولومبي المخضرم دافيد أوسبينا لتعزيز مركز حراسة المرمى في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع نابولي الإيطالي.

من ناحية أخرى، اقترب الفريق من ضم البلجيكي جايسون دينايير في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء تعاقده مع ليون الفرنسي، كما يقترب من عبد الله غربب لاعب أهلي جدة السعودي بنظام الإعارة.

مهارات فينسيت أبو بكر