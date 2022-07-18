شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الأهلي يوافق على إعارة لاعبه للاتفاق هذا الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وافق نادي أهلي جدة السعودي برئاسة ماجد النفيعي، على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف الاتفاق على سبيل الإعارة.

وأكدت صحيفة "اليوم السعودية"، أن الاتفاق حصل على موافقة الراقي، من أجل استعارة محمد الربيعي حارس مرمى الفريق، بالموسم الجديد.

- الربيعي يغادر صفوف الراقي بنظام الإعارة

وتابعت: "محمد الربيعي سيكون من بين اللاعبين الراحلين عن الأهلي في ميركاتو الصيف سواء بالإعارة أو البيع النهائي، بعد طلبه المغادرة عقب الهبوط".

وحرس الربيعي مرمى الأهلي بشكل أساسي، في النصف الثاني من مسابقة دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان، عقب رحيل محمد العويس إلى صفوف الهلال في الانتقالات الشتوية الماضية.

الأهلي يفقد نجومه بعد الهبوط للدرجة الأولى

ويستمر مسلسل المغادرين عن النادي الأهلي بعد الهبوط للدرجة الأولى، حيث رحل كل من البرازيليين دانكلير بيريرا وكارلوس إدواردو، إلى جانب عبد الله حسون إلى ضمك، ونوح الموسى وحسين المقهوي إلى الفتح، مع اقتراب علي الأسمري، عبد الرحمن غريب، محمد الربيعي، محمد مجرشي، هيثم عسيري والمقدوني إزجان اليوسكي، من الرحيل.

سيبولدي يجدد عقده مع الأهلي لتدريب الفريق

على جانب آخر، أعلن مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي، بشكل رسمي تمديد عقد المدرب الأورجوياني روبرت سيبولدي، واستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق.

ونشر حساب النادي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "تجديد تعاقد الأورجوياني روبرت سيبولدي مدربًا للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد ".

ويأتي تجديد عقد سيبولدي واستمراره في قيادة الفريق، في دوري الدرجة الأولى، بعد تأكيد ماجد النفيعي رئيس النادي، على قدرة المدرب في قيادة الفريق للعودة مرة أخرى لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان.

أهلي جدة يخوض منافسات الدرجة الأولى لأول مرة

ومن المقرر أن يلعب الراقي ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي، بالموسم الجديد بعدما هبط لأول مرة في تاريخه.