شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة مليون م2 من التعديات على أراضٍ بالقنفذة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعادت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات الحكومية، أكثر من مليون متر مربع من أراضٍ مخصصة للتشجير شمال محافظة القنفذة، وذلك بعد الاعتداء عليها، ورصد إحداثيات تمثلت في إنشاء مبانٍ وأسواق وحظائر للمواشي.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي أنه أُزِيلت الإحداثياث بعد أن رصد المكتب التعديات، وشُكِّلت لجنة من الجهات ذات العلاقة المكونة من لجنة التعديات والجهات الأمنية، بمساعدة معدات البلدية لإزالة التعديات، مؤكداً أن هناك متابعة دورية للأراضي الحكومية من الجهات ذات العلاقة.

وأكد أن الأنظمة والتشريعات تهدف إلى تعزيز حماية الأراضي الحكومية، بما فيها المراعي والغابات والأراضي المخصصة للتشجير ومراقبتها وحمايتها، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، مهيبةً بالجميع في حال مشاهدة أي تجاوزات أو تعديات، إلى سرعة الإبلاغ عنها من خلال التواصل مع الوزارة عبر القنوات الرسمية.