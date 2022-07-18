سحب رعدية ورياح نشطة على نجران والأرصاد تكشف موعد نهايتها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
حذر المركز الوطني للأرصاد، سكان منطقة نجران، اليوم الإثنين، من طقس الساعات المقبلة.
وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد منطقة نجران “بدر الجنوب ـ ثار ـ خباش ـ شرورة ـ نجران ـ يدمة” سحبا رعدية، ورياح نشطة.
ويبدأ الإنذار من الساعة 18: 30 مساء اليوم، وحتى الساعة 2:00 من مساء الثلاثاء.
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