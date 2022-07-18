أخضر اليد يتعثر أمام الكويت في الآسيوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

خسر المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب أمام نظيره المنتخب الكويتي بنتيجة (26 – 30)، في ثاني مواجهات الأخضر بالبطولة الآسيوية الـ17 لمنتخبات الشباب المؤهلة إلى بطولة كأس العالم «ألمانيا – اليونان 2023»، التي تجري منافساتها في العاصمة البحرينية «المنامة».

وشهدت مجريات الشوط الأول من اللقاء سجالًا وتساويًا في المستوى بين المنتخبين، وتوسع الفارق لـهدفين أول مرة لمصلحة الكويت عند الدقيقة التاسعة بنتيجة (5 – 7)، قبل أن يعود الأخضر ويتقدم بنفس الفارق في الدقيقة العشرين بنتيجة (13-11)، واستمر تبادل التقدم بالنتيجة حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل (17-17).

ولم تختلف بداية الشوط الثاني تماماً عن سابقه، حيث استمر التعادل حتى منتصف الشوط بواقع (24-24)، إلى أن تمكن المنتخب الكويتي من فرض تقدمه وتوسيع الفارق إلى أربعة أهداف في الدقيقة الخامسة والعشرين، قبل أن ينهي نتيجة اللقاء لصالحه (26-30).

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وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الأخضر الشاب عند نقطتين، فيما رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى ثلاث نقاط، ومن المقرر أن يختتم شباب الأخضر مبارياته في دور المجموعات التمهيدي من البطولة يوم الأربعاء المقبل، عندما يلتقي بمنتخب كوريا الجنوبية، على صالة مدينة خليفة الرياضية، عند تمام الساعة 4:00 عصراً.