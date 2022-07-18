سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل أمين عام جمعية البر الخيرية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم, أمين عام جمعية البر الخيرية الدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان, والعديد من منسوبي الجمعية الذين قدموا التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وبادلهم سموه التهنئة معرباً لهم عن شكره على ما أبدوه من مشاعر طيبة سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

كما استمع سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة إلى شرح عن المساهمات الخيرية التي عملت عليها الجمعية في عيد الأضحى المبارك، وعدد الأسر المستفيدة البالغ عددهم 5526 أسرة وآلية التبرع والمشاركات التطوعية كذلك قدم عرض عن صندوق بر الرياض الوقفي.