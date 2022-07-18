اخبار دوليه – بوتين: لا يمكن عزل روسيا عن باقي العالم

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن من المستحيل عزل روسيا عن باقي العالم وإن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية لن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بالتنمية الروسية.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير شباط فرض الغرب عليها مجموعة كبيرة من العقوبات التي استهدفت عزلها عن الاقتصاد العالمي مما حرمها من الحصول على سلع من بينها الأجهزة الإلكترونية التجارية وأشباه الموصلات وقطع غيار الطائرات.

وقال بوتين خلال حديث مع شخصيات حكومية في مؤتمر من خلال الفيديو» لا يقتصر الأمر على القيود فقط وإنما يجري أيضا استخدام الحظر شبه الكامل على الحصول على منتجات التكنولوجيا الأجنبية المتطورة بشكل مقصود ومتعمد ضد بلدنا.

«من الواضح أن هذا يمثل تحديا كبيرا لبلدنا ولكننا … لن نستسلم ونبقى في حالة من التخبط أو نرجع عقودا إلى الوراء، كما يتوقع بعض المتربصين بنا. بالطبع لا».

وقال بوتين إن على روسيا تطوير التكنولوجيا وكذلك شركات التكنولوجيا الخاصة بها.

وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف إن دعم قطاع التكنولوجيا الروسي يمثل أولوية ولكن يجب أن يصاحب كل روبل تقدمه الدولة ثلاثة روبلات على الأقل من قطاع الاستثمار الخاص.