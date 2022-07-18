شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يعلن فوز مصر بتنظيم بطولة كأس إمم إفريقيا 2024 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة اليد اليوم الأثنين الموافق الثامن عشر من شهر يوليو الجارى عن فوز مصر بتنظيم بطولة كأس آمم إفريقيا في النسخة رقم 26، خلال النسخة القادمة والتي ستقام في شهر يناير من العام 2024.

مصر تفوز بتنظيم كأس آمم إفريقيا 2024

ومن المُنتظر أن يتأهل من نسخة كأس آمم إفريقيا 2024 إلى أولمبياد باريس والتي من خلالها سيرغب جميع المنتخبات بتقديم أفضل المستويات من أجل الحصول على اللقب الغالى والاستعداد للأولمبياد.

وتستضيف دولة مصر بطولة كأس آمم إفريقيا هذا العام ونسخة رقم 25 على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفي في مدينة 6 أكتوبر وصالة وزارة الشباب والرياضة، والتي كانت في 11 يوليو الماضي، وسوف تنتهى اليوم الأثنين الموافق 18 من الشهر ذاته.

مصر والرأس الأخضر

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة الرأس الأخضر في نهائي البطولة اليوم بعدما سحق في نصف النهائي منتخب تونس بنتيجة 29-27، بينما تأهل الرأس الأخضر على حساب المغرب.

ويسعى رجال المدرب الإسباني باروندو من الفوز باللقب للمرة الثامن في تاريخ الفراعنة وللمرة الثانية على التوالي، بينما يرغب رجال الرأس الأخضر تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخ البلاد.