شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يزف نبأ سار لجماهيره قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - زف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نبأ سار إلى جماهيره قبل مواجهة الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم 2020-2021، في المباراة التي ستقام يوم الخميس المقبل الموافق الواحد والعشرين من شهر يوليو الجارى.

الأهلى يعُلن شفاء أكرم توفيق من إصابة الرباط الصليبي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن أعلن المارد الأحمر شفاء أكرم توفيق من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية وهى قطع في الرباط الصليبي والتي غاب عنها عن الفريق الأهلاوي لمدة 6 أشهر كاملة.

أكرم توفيق قد تلقى الإصابة في مباراة مصر ونيجيريا والتي كانت يوم 11 يناير 2022 في افتتاح مباريات الفراعنة في بطولة كأس إمم إفريقيا والتي انتهت بخسارة مصر بهدف دون رد، وتعرض توفيق لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وخاص أكرم نوفيق فترة تأهيل كبيرة في قطر وبالتحديد في أكاديمية أسباير من اجل إعداد اللاعب بشكل جيد حتى يعود في الفورمة المتماثلة، للمشاركة مع الأهلي في التدريبات الجماعية ثم العودة إلى المباريات.

أكرم توفيق يعُلن للجماهير نهاية إصابته

ونشر أكرم توفيق فيديو عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" وكتب عليه أكرم توفيق لاعب الأهلي ومنتخب مصر الوطني تعافى من الإصابة في قطر.. نراكم في الملعب قريبًا".

وفرحت الجماهير الأهلاوي بعودة أكرم توفيق خاصة أن الفريق يعاني في مركز الظهير الأيمن في وجود كلا من محمد هاني وكريم فؤاد خاصة أن مستوى الثنائي في التراجع في الوقت الحالى، ويمكن للمدرب البرتغالي استخدام اللاعب في أكثر من مركز خاصة في مركز وسط الملعب بجوار كلًا من حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج.