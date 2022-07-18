شكرا لقرائتكم خبر عن بحثا عن اللقب الثامن.. قمة منتظرة بين مصر والرأس الأخضرالليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل المنتخب المصري لكرة اليد اليوم لقاء مصيري فى نهائى كاس الأمم الأفريقية لليد، وينتظر محبي كرة اليد تتويج الفراعنة باللقب الثامن اليوم فى البطولة التي تستضيفها أرض المحروسة خلال الفترة من 11ل 18يوليو الجاري، ويلتقي المنتخب المصري مع الرأس الأخضر فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويسعي المنتخب المصري للإنتصار اليوم لعدة إعتبارات، يأتي على رأسها الإنفراد بوصافة الفرق الأكثر تتويجا بلقب البطولة خلف تونس، لا سيما أن مصر والجزائر يحملون اللقب الأفريقي سبع مرات لكل فريق، إضافة إلى تعويض الجماهير الحزينة عن خسارة الميدلية الذهبية فى دورة ألعاب البحر المتوسط، والتي خسرها المنتخب المصري أمام أسبانيا بفارق هدف وحيد.

سيطرة عربية كاسحة على اللقب الأفريقي

وتسيطر المنتخبات العربية بشكل كامل على لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، ويأتي على رأس القائمة منتخب تونس برصيد 10 ألقاب، ويليه منتخبا مصر والجزائر بسبعة ألقاب.

كما فشلت باقي منتخبات القارة فى المنافسة على اللقب، إذ لم تبلغ النهائي سوى 3 مرات فقط، وحلّ منتخب الكاميرون ثانيا في النسخة الأولى عام 1974، وفى عام 1981 بتونس جاء منتخب كوت ديفوار فى المركز الثاني، وجاءت الثالثة (الأخيرة) لمنتخب الكونغو عام 1983 بمصر، وتعد هذه هى المرة الرابعة التي يصل فيها فريق أفريقي للمباراة النهائية.

تطلعات الفراعنة فى كاس العالم القادم

ويتمثل حلم المنتخب المصري بعد المنافسة على اللقب الأفريقي، في حجز مقعد متقدم فى بطولة العالم المقبلة 2023، ومحاولة الوصول للمربع الذهبي للبطولة، والذي غاب عنه العرب منذ 7 سنوات، حينما تأهل العنابي القطري في نسخة 2015 للمباراة النهائية التي أقيمت على أراضيه.

وكان منتخب مصر على وشك تحقيق نفس الإنجاز والوصول لنصف النهائي على الأقل في نسخة العام الماضي التي استضافتها مصر، لكنها خسرت بركلات الترجيح أمام منتخب الدنمارك بطل آخر نسختين لكأس العالم بعد ماراثون عظيم من المنتخب المصري.