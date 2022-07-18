شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ورسميًا.. أهلى جدة يعُلن عن أولى صفقاته الصيفية بعد الهبوط والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلى جدة السعودي اليوم الأثنين الموافق الثامن عشر من شهر يوليو الجارى عن أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويصبح أولى الصفقات بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى “دوري يلو”.

أهلى جدة يعُلن تعاقده مع إبراهيم الزبيدي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن النادي السعودي أعلن اليوم تعاقد مع الظهير الأيسر إبراهيم الزبيدي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من صفوف فريق الطائي.

ونشر أهلى جدة اليوم صورة له عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” وكتب عليها:"تعاقدنا مع إبراهيم الزبيدي لاعب فريق الطائي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة ومن المُتوقع تفعيل بند الشراء بعد نهاية الموسم، إبراهيم أهلاوي".

وكان إبراهيم الزبيدي قد لعب في أندية الوحدة والنصر والتعاون وأخيرًا فريق الطائي

جدير بالذكر أن فريق أهلى جدة قد أعلن يوم أمس الأحد استمرار المدرب الأوروجواياني روبرت سيبولدي في تدريب الفريق لمدة موسم واحد في دوري الدرجة الأولي.

وكان فريق أهلى جدة قد هبط من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان إلى دوري يلو للمرة الأولى في التاريخ خلال الموسم المنصرم عندما احتل المركز قبل الأخير في البطولة.

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