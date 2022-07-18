شكرا لقرائتكم خبر عن الفيحاء يضم صفقة مدوية من صفوف الشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الفيحاء نجح في التوقيع مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "الجزيرة السعودية"، أن الفيحاء حصل على توقيع عبد الله الشامخ ظهير أيسر الشباب، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

الفيحاء يوقع مع الشامخ في صفقة انتقال حر

وتابعت: "الشامخ وقع مع نادي الفيحاء في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ناديه، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة، خلال الساعات المقبلة"

وأضافت: "الشامخ قرر الرحيل عن ناديه بعدما لعب في صفوفه منذ عام 2019، لكنه لم يشارك بصورة أساسية مع الشباب خلال الموسم المنقضي".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشامخ لم يشارك سوى في 12 مباراة في مختلف المسابقات، بواقع 5 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، و5 مباريات في دوري أبطال آسيا، ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

الشباب ينافس على ضم عسيري من الأهلي

من ناحية أخرى، دخل نادي الشباب في مفاوضات مع هيثم عسيري لاعب الأهلي، للحصول على خدماته بعد هبوط فريقه لدوري الدرجة الأولى.

هيثم عسيري على أعتاب الشباب

وأكدت صحيفة "سبورت 24"، أن نادي الشباب يعد أبرز الأندية التي ترغب في التوقيع مع اللاعب، حيث عرضت التنازل عن المتبقي من قيمة صفقة علي مجرشي الذي انضم للأهلي في الموسم الماضي، من أجل إتمام الصفقة.

وتابعت: "عسيري يريد الرحيل عن الراقي بشكل رسمي ويملك العديد من العروض، خاصةً بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى".