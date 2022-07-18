هل يمكن تسجيل الأبناء كمستفيدين رئيسيين في حساب المواطن في حالة “طلاق الوالدين”؟ .. البرنامج يحسم الجدل

محمد بن مسعود - الدمام - كشف برنامج حساب المواطن، مدى إمكانية تسجيل الأبناء البالغ عمرهم أقل من 18 عاماً كمُستفيدين رئيسيين، إذا كانت حالتهم الاجتماعية تستدعي ذلك، مثل “طلاق الوالدين”.

وبحسب البرنامج، إذا كان عمر الأبناء أقل من 18 سنة لا يمكن التسجيل كمُستفيد رئيسي، ولكن بإمكانهم الاستفادة من البرنامج كتابعين لدى رب الأسرة وهو “الزوج”.

وبين البرنامج أن التسجيل كتابع يتطلب اختيار صلة “تابع معال” وإرفاق المستندات المطلوبة، وهي “صك ولاية أو إثبات احتضان”.

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وأوضح البرنامج أنه يمكن تسجيل الأبناء ابتداءً من عمر 18 سنة كمستفيدين رئيسيين.