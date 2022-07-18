بنك البحرين الوطني يعلن عن إطلاق برنامجه التدريبي الافتراضي «e-Evolve» في شهر أغسطس

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك البحرين الوطني (NBB) عن إطلاق برنامجه التدريبي الافتراضي «e-Evolve»، الذي يعد امتداداً لبرنامج «Evolve». بدءاً من 1 أغسطس سيكون المجال مفتوحًا للتسجيل والالتحاق بشكل أسبوعي لطلبة المدارس والجامعات ممن تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا و24 عامًا. ومن المقرر أن يبدأ البرنامج عبر منصة التدريب الافتراضية التابعة لبنك البحرين الوطني، بعد اكتمال مرحلة التسجيل.
ويأتي طرح هذا البرنامج تماشيًا مع التزام البنك بتوجيه مبادراته وبرامجه التدريبية لتشمل أكبر شريحة من أفراد المجتمع. وسيستفيد من البرنامج 750 طالب في كل جلسة على مدار خمسة أسابيع، وهو متاح بشكل مجاني للجميع. وخلال هذا الأسبوع، يعتزم بنك البحرين الوطني الإعلان عن تفاصيل البرنامج عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك، حيث سيتم مشاركة العروض لإتاحة المجال أمام المشاركين للتسجيل إلكترونيًا قبل كل جلسة.
وقد تم تصميم وإعداد برنامج «e-Evolve» بهدف تعريف المشاركين عن المهن المستقبلية في القطاع المالي. وسيتمحور البرنامج حول ثمانية محاور أساسية وهي: الثقافة المالية وصقل المهارات المهنية، وندوات افتراضية حول الهيكلة المؤسسية والمهام الوظيفية ولغة الإشارة والإسعافات الأولية وركائز التكنولوجيا المالية، بجانب تطوير مهارات التواصل، والتأهيل الوظيفي.
وبمناسبة إطلاق البرنامج، صرح محمد مطر مدير أول للموارد البشرية لدى بنك البحرين الوطني: «إنه لمن دواعي سرورنا في بنك البحرين الوطني أن نواصل مسيرة العطاء المجتمعي الذي نسعى من خلالها لتهيئة وتأهيل شبابنا الناشئ ومنحهم فرص للتطور والنمو عبر صقل مهاراتهم وتعزيز مواهبهم لدعم مستقبلهم المهني. وإنما نتطلع من خلال برنامج «e-Evolve» لتعزيز معرفتهم بآليات العمل وتهيئتهم للفرص الوظيفية المستقبلية. ويأتي ذلك من منطلق حرصنا في البنك نحو الاستثمار المجتمعي في سبيل خلق جيل واعد لريادة القطاع مستقبلاً.»
ويعد برنامج «e-Evolve» التدريبي جزءًا من جهود بنك البحرين الوطني المتواصلة في المساهمة في التنمية المجتمعية، بالإضافة إلى تأهيل جيل الشباب ليصبحوا قادة ناجحين في المستقبل.
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