«جي إف إتش» تعمل كمدير رئيسي مشترك لإصدار صكوك دار الأركان بقيمة 400 مليون دولار أمريكي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية («جي إف إتش» أو «المجموعة») اليوم أنها عملت كمدير رئيسي مشترك، إلى جانب أطراف أخرى، فيما يتعلق بتسعير وإصدار صكوك بقيمة 400 مليون دولار أمريكي من قبل دار الأركان («الشركة»)، وهي من كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، تم بيع الصكوك البالغ مدتها 3 سنوات في 30 يونيو 2020، وقد لاقت طلبا كبيرا من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين، ويعد هذا الإصدار الثاني عشر في السوق للشركة حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى أن دار الأركان، المدرجة في تداول، تعتبر أكبر مطور سعودي من حيث القيمة السوقية ولديها محفظة من الأصول تقدر قيمتها بأكثر من 8.5 مليار دولار أمريكي. تنتشر المشاريع الكبرى للشركة في جميع أنحاء المملكة وفي الأسواق الدولية بما في ذلك دبي وسراييفو، سيتم استخدام عائدات الإصدار لدعم أهداف التطوير الخاصة بالشركة ومجموعة المشاريع التي تعتزم تنفيذها على مستوى العالم.
قال سليم باتيل، رئيس الاستثمار – أسواق الدين ورأس المال في مجموعة جي إف إتش المالية:» يسعدنا العمل كمدير رئيسي مشترك لإصدار آخر ناجح لشركة دار الأركان. لقد قمنا بدور محوري في توحيد الصكوك، مما جعل هذه المعاملة تعكس قدرات جي إف إتش القوية في سوق رأس المال وقدرتنا على الريادة في المعاملات الهامة لدعم تطلعات عملائنا وتحقيق النمو. سنواصل تعزيز وتوسيع خدماتنا في أسواق رأس المال والاستشارات لدعم عملائنا بشكل أكبر».
قامت جي إف إتش بدور القائم بالترتيب والمستشار لإصدارات صكوك بلغت قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي منذ مطلع عام 2022، بما في ذلك صكوك إنفراكورب الدائمة، التي تعتبر أول صكوك خضراء يتم إصدارها من قبل مؤسسة بحرينية.
وأضاف آندي راهيجا، الرئيس التنفيذي لشركة دار الأركان:» كانت جي إف إتش داعما إقليميا هاما وقدمت دعما لا يقدر بثمن في مساعدتنا لتنفيذ هذه المعاملة الناجحة بالرغم من أوضاع السوق المليئة بالتحديات. نود أن ننتهز هذه المناسبة لكي نشكر فريق العمل في جي إف إتش لدورهم المحوري ونتمنى للمجموعة كل النجاح والتوفيق الآن ومستقبلاً».
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