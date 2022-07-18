«البحرين الإسلامي» يعلن استقالة الرئيس التنفيذي للمخاطر أحمد شفيقي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك البحرين الإسلامي عن مغادرة الرئيس التنفيذي للمخاطر فهيم أحمد شفيقي من منصبه وذلك لأسباب خاصة، اعتبارا من 19 من أغسطس القادم.

ويعتبر شفيقي هو خبير مصرفي يتمتع بخبرة دولية تربو عن 20 عامًا تقلد خلالها العديد من المناصب والمسؤوليات في مجال الخدمات المصرفية للشركات وإدارة المخاطر في مختلف الأسواق، بما في ذلك دول الخليج العربي وباكستان وإفريقيا والمملكة المتحدة.

وقبل انضمامه لبنك البحرين الإسلامي، شغل فهيم شفيقي منصب رئيس دائرة المخاطر في ستاندرد تشارترد بنك – البحرين. يحمل فيهم دبلوم في التمويل الإسلامي، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ووريك بالمملكة المتحدة.