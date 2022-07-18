شاهد.. أكبر كهف في الجزيرة العربية يقع بالمدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت قناة “السعودية” مقطع فيديو لأكبر كهف في الجزيرة العربية، وأوضحت أن الكهف موجود في بحرة خيبر بمنطقة المدينة المنورة.

وفي شهر مارس الماضي، أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة ، أن هيئة التراث قد حققت كشفاً جديداً بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية وجامعة الملك سعود ومعهد ماكس بلانك الألماني.

وهذا الكشف الجديد في كهف أم جرسان بحرة خيبر في المدينة المنورة، وتفاصيل هذا الكشف الأثري المثير تتلخص في العثور على عدد من الآثار داخل الكهف يرجع عمرها الزمني إلى أكثر من 7000 سنة، بالإضافة إلى وجود آلاف من عظام الحيوانات داخل الكهف، وكذلك جماجم لبشر يرجّح أنها ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ.