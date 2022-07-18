︎ .

انتهت مهمة المدرب الوطني أحمد الحنفوش مع نادي الاتفاق بعد 7 سنوات من العمل مع النادي. ووجه مجلس إدارة الاتفاق الشكر للحنفوش على الفترة التي قضاها وكتب عبر حسابه على “تويتر”: “7 سنوات من العطاء.. 7 سنوات من الوفاء.. شكرا يا كوتش”. وكان الحنفوش قد تولى تدريب الاتفاق في فترة صعبة خلال الموسم المنصرم خلفا للمدرب الصربي فلادان ميليوفيتش وحقق نتائج طيبة قبل أن يكمل الفرنسي باتريس كارتيرون المهمة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر بعد 7 سنوات.. الحنفوش يرحل عن الاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.