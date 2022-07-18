هل تحسب الإجازات الرسمية ورصيد الإجازات السنوي ضمن أيام الخدمة ؟.. “التأمينات الاجتماعية” تجيب

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الإجازات الرسمية ورصيد الإجازات السنوي يحتسب ضمن خدمة الموظف في أنظمة التقاعد ونظام التأمينات.

وأوضحت أن التسجيل في التأمينات إلزامي لجميع العاملين بالمنشأة في حال وجود علاقة عمل، مضيفة أنه يجب التسجيل من قبل صاحب العمل بحد أقصى اليوم الأخير من الشهر الميلادي لبدء علاقة العمل.

وأشارت إلى إمكانية طلب الموظف إضافة مدة عمله في التأمينات بأثر رجعي حال لم يتم تسجيله من قبل صاحب العمل.

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Source akhbaar24

