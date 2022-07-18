أخصائية نفسية توضح تأثير الزيارات العائلية على صحة كبار السن

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أوضحت الأخصائية النفسية مريم الشهري، تأثير الزيارات العائلية على صحة كبار السن النفسية والجسدية.
وقالت الأخصائية: “وجود العائلة يجعل المسن لا يشعر بالوحدة ويشعر بالاطمئنان مما يقلل من حدة المشكلات الجسدية”، مشيرة إلى أن المسنين الذي يعيشون مع أسرهم حالتهم النفسية أفضل من المسنين الذين يعيشون بمفردهم.
وأضافت أن الزيارات العائلية لها أهمية كبيرة للأطفال، حيث تساهم في تنشئة الشخصية واكتساب مهارات، مبينة أنها تجعل الطفل يتعامل مع أعمار مختلفة مما يجعله يكتسب خبرات في السلوك الاجتماعي.
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Source almnatiq
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