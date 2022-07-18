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هل تُحسب الإجازات الرسمية ورصيد الإجازات السنوي ضمن أيام الخدمة؟.. «التأمينات الاجتماعية» تجيب

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها في تويتر أن الإجازات الرسمية ورصيد الإجازات السنوية يتم احتسابها ضمن خدمة الموظف في أنظمة التقاعد ونظام التأمينات.

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Source almnatiq


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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