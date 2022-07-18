المدرب “برونو أكرابوفيتش” يخوض مرانه الأول مع الوحدة

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بدأ المدير الفني الجديد لفريق الوحدة، البوسني برونو أكرابوفيتش، مهمته في تدريب الفريق، مساء أمس الأحد، بمران في رديف ملعب الجوهرة.

وقسم برونو أكرابوفيتش لاعبي الوحدة إلى ثلاث مجموعات تكفل بنفسه بالإشراف على المجموعة الأولى التي ضمت المهاجمين.

وأسند المجموعة الثانية التي ضمت لاعبي خط الوسط لمواطنه برانكو أوكيتش المدرب المساعد، فيما تعهد ميتين داليب، مدرب اللياقة البدنية، بالمجموعة الثالثة التي اختصت المدافعين.

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Source akhbaar24

