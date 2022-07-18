︎
بدأ المدير الفني الجديد لفريق الوحدة، البوسني برونو أكرابوفيتش، مهمته في تدريب الفريق، مساء أمس الأحد، بمران في رديف ملعب الجوهرة.
وقسم برونو أكرابوفيتش لاعبي الوحدة إلى ثلاث مجموعات تكفل بنفسه بالإشراف على المجموعة الأولى التي ضمت المهاجمين.
وأسند المجموعة الثانية التي ضمت لاعبي خط الوسط لمواطنه برانكو أوكيتش المدرب المساعد، فيما تعهد ميتين داليب، مدرب اللياقة البدنية، بالمجموعة الثالثة التي اختصت المدافعين.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر المدرب “برونو أكرابوفيتش” يخوض مرانه الأول مع الوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.