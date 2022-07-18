عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان تحذر من امتناع الوالدين عن توعية الطفل بقضية التحرش

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المناطق_الرياض

أكدت الدكتورة سارة عبد الكريم “عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان” علي ضرورة توعية الأطفال ضد التحرش فقد أصبح ظاهرة منتشرة جدا بين الكبار والصغار.

وأوضحت من خلال حديثها عبر “قناة الإخبارية” أن كثير من الأمهات في كل دورة ترفض ذلك حتي لا تفتح عيون طفلها.

وأشارت أن الأم بذلك تجعل طفلها فريسة سهلة وضعيفة غير قادرة علي الدفاع عن نفسها في إيدي المتحرشين.

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Source almnatiq

