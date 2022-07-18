لدعم عمليات التصدير.. “موانئ” تعلن زيادة أعداد الحاويات المستوردة الفارغة بنسبة 331%

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن زيادة أعداد الحاويات الواردة الفارغة بنسبة 331% والتي يتم استيرادها من قبل الخطوط الملاحية إلى المملكة وذلك لدعم عمليات التصدير.

وأشارت الهيئة إلى أن أعداد الحاويات الفارغة وصلت إلى أكثر من 69 ألف حاوية في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية مايو لعام 2022م مقارنةً بنحو 21 ألف حاوية في الفترة المماثلة من العام السابق؛ ما يُسهم بشكل كبير في تنمية وتعزيز الصادرات الوطنية، ويخدم حركة التجارة بين المملكة والعالم.

وأوضحت “موانئ” أن ذلك يأتي على إثر المبادرة التي أطلقتها مع شركائها الاستراتيجيين من مستثمري محطات تشغيل الحاويات نهاية العام الماضي 2021م بتخفيض أجور المناولة بنسبة 50% من التعرفة لاستيراد الحاويات الفارغة لمدة عامٍ واحد؛ ما أسهم في تقليل تكلفة استيراد الحاويات الفارغة وساعد في توفيرها؛ وذلك بهدف تنمية قطاع بحري جاذب ومستدام يعزز حركة التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.

وأكدت الهيئة أنها تسعى إلى تطوير منظومة موانئ فعالة تدعم الصادرات الوطنية، وتعمل على تحفيز منظومة الاستيراد والتصدير عبر تنفيذ عددٍ من المبادرات والبرامج لمشاركة القطاع الخاص في الموانئ السعودية من خلال تحسين كفاءة التشغيل، وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية وإعادة هندسة الإجراءات وأتمتة إعدادها؛ بهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ عالميٍ للنقل والخدمات اللوجستية.

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Source akhbaar24

