سمو وزير الداخلية يشكر أمير القصيم ويشيد بإنجازات جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية لرفع نسبة التبرع الطوعي بالدم بالمملكة لعام 2021م

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم -رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية , برقية شكر وتقدير من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ وزير الداخلية ، وذلك بعد أن إطلع سموه على التقرير السنوي لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية لعام 2021 ، وانجازات الجمعية في رفع نسبة التبرع الطوعي بالدم .

وأشاد سمو وزير الداخلية بالجهود التي تقوم بها جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية والإنجازات التي تحققت وأسهمت في رفع نسبة التبرع الطوعي بالدم بالمملكة ، متمنيا سموه للجمعية التوفيق والنجاح .

وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن هذه النجاحات التي تحققت هي بتوفيق الله ثم تشجيع ودعم حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , وما توليه من دعم واهتمام للقطاع الخيري، الأمر الذي أسهم في إيصال الرسالة الاجتماعية والخيرية للفئات المستهدفة من برامج جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية .

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Source almnatiq

