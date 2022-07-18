شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - اسم مدير فني جديد يدخل دائرة ترشيحات المنتخب الأولمبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعيش الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الأيام الماضية حالة من التخبط بسبب الأحداث الصعبة المتتالية التي تمر بها الكرة المصرية خاصة على صعيد المنتخبات الوطنية بمختلف الأعمار، سواء المنتخب الأول أو الشباب أو حتى المنتخب الأولمبي.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة القادمة للتعاقد مع مدير فني جديد للمنتخب الأولمبي من أجل التجهيز لتصفيات دورة الألعاب الأولمبية والتي ستقام العام بعد المقبل في باريس عاصمة فرنسا.

وكان قد تولى شوقي غريب الولاية الفنية الماضية للمنتخب الأولمبي وشارك في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت العام الماضي في طوكيو، إلا أن المنتخب المصري خرج من دور الثمانية على يد البرازيل.

وتم تعيين شوقي غريب لولاية أخرى قبل أن يتم إقالته مع مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الكرة المصري.

الاتحاد المصري يريد التعاقد مع مدير فني للمنتخب الأولمبي

ويفكر الاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت الحالي في تعيين مدير فني جديد في أسرع وقت للحاق بفترة الاعداد والاستعداد الجيد لتصفيات الأولمبياد المقبلة.

في البداية فكر اتحاد الكرة المصري في تعيين مدير فني أجنبي للفريق الأولمبي إلا أنه أصبح قريبا من الرجوع مرة أخرى والتفكير في مدير فني مصري.

العشري يدخل دائرة ترشيحات المنتخب الأولمبي

طارق العشري

ودخل المدير الفني المخضرم، طارق العشري في قائمة الترشيحات لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر الأولمبي بالولاية القادمة بعد أن تم طرح العديد من الأسماء الفترة الأخيرة.

وتم طرح أسماء كل من أحمد سامي وأحمد حسام ميدو، إلا أن طارق العشري اصبح اسمه قويا الفترة الأخيرة على الطاولة.

سبب ترشيح مدرب مصر للمنتخب الأولمبي

ويرجع سبب عودة ترشيح المدرب المصري من جديد هو أنه سيكون أكثر دراية بالعناصر المتاحة في المرحلة السنية للمنتخب الأولمبي بالإضافة إلى ضيق الوقت الذي قد يحول دون تمكين المدرب الأجنبي من البحث والتنقيب للوصول إلى أفضل توليفة للمنتخب.

يذكر أن منتخب مصر قد فشل في المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016 بينما نجح في المشاركة في كل من أولمبياد 2012 بلندن وأولمبياد 2020 في طوكيو والتي أقيمت العام الماضي بعد تأجيلها لمدة عام بسبب تداعيات فيروس كورونا.