شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي المصري عن ضم " الأخطبوط " والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين الموافق الثامن عشر من يوليو بوجود اهتمام قوي من جانب إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري للحصول على توقيع واحد من أبرز حراس مرمى الدوري المصري.

وقال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس أن الأهلي يسعى للتعاقد مع حارس مرمى منتخب مصر وفريق نادي فاركو محمد صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم ذلك المركز.

الأهلي يستهدف ضم أخطبوط منتخب مصر

محمد صبحي

وأكد شبانه في تصريحاته أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على غلق صفقة انتقال صبحي للشياطين الحمر وذلك عن طريق تفعيل بند شرائه مقابل 20 مليون جنيه مصري.

في الوقت الذي إقترحت فيه الإدارة الحمراء على نادي فاركو ضم أي من الثنائي علي لطفي أو الحارس الشاب مصطفى مخلوف على سبيل الإعارة لمدة موسمين بجانب بعض اللاعبين مثل محمد محمود أو محمود وحيد.

ولم تقتصر الأسماء على ذلك الحد فحسب بل عرضت إدارة النادي الأهلي أيضًا خروج بعض اللاعبين على سبيل الإعارة أمثال محمود متولي.