شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يحسم التعاقد مع نجم المنتخب الكرواتي في صفقة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح نادي الاتفاق السعودي في الحصول على خدمات نجم المنتخب الكرواتي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بالموسم الجديد.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن نادي الاتفاق اتفق بشكل نهائي مع الكرواتي الدولي دوماجوف فيدا مدافع بشكتاش التركي، للتوقيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

موعد توقيع دوماجوف على عقود انتقاله للاتفاق

دوماجوف

وتابعت: "من المقرر أن يوقع دوماجوف رسميًا مع الاتفاق، بعد خضوعه للكشف الطبي، ثم يلتحق بعدها ببعثة الفريق في تركيا، استعدادًا للموسم الجديد".

الاتفاق ينفي التفاوض مع ثنائي الزمالك

وفي نفس السياق، نفى نادي الاتفاق السعودي، التفاوض مع يوسف أوباما والتونسي سيف الدين الجزيري ثنائي الفريق الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط الاتفاق بالتعاقد مع كل من يوسف أوباما والتونسي سيف الدين الجزيري ثنائي القلعة البيضاء، بعد توصية من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، حسب تقارير صحفية.

وأشارت تقارير إعلامية سعودية، إلى أن نادي الاتفاق ليس مهتمًا بالتعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري أو يوسف أوباما ثنائي الزمالك، هذا الصيف.

وأوضحت، أن مدرب الفريق السعودي لم يطلب التوقيع مع الثنائي كما يتم ترديده في وسائل الإعلام، وأن الثنائي خارج حساباته.

وتابعت: "كارتيرون لم يطلب من الاتفاق التفاوض مع أي لاعب داخل الزمالك، والمدير الفني يركز مع لاعبيه فقط استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد".

ويرتبط الجزيري وأوباما بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خاصةً مع رغبة البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني، في الاستغناء عن خدماتهم بالميركاتو الصيفي.

الاتفاق يستعد للموسم الجديد بمعسكر في تركيا

ومن المقرر أن يبدأ فريق الاتفاق بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني، استعداداته للموسم الجديد، بداية من يوم 24 يوليو الجاري، في تركيا والذي يستمر حتى 18 أغسطس المقبل.

ويخوض الفريق السعودي، 4 تجارب ودية خلال معسكره الخارجي في منتجع فناربهشة الرياضي ومدنية توبوك إسطنبول في تركيا.

كما يتواجد الاتفاق في مدينة إزميت يوم 12 أغسطس وسيخوض هناك وديتين قبل أن يعود الفريق للمملكة يوم 18 أغسطس حيث ستنهي البعثة استعدادها في الدمام بالمرحلة الثالثة قبل بدء منافسات دوري المحترفين للموسم الجديد.