شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح تركيب أول عدسة علاجية لرضيع بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من إجراء أول عملية تركيب عدسة علاجية لرضيع بالمنطقة.

وأوضحت صحة جازان أن العملية التي تعد الأولى من نوعها بمنطقة جازان تمت لرضيع يبلغ من العمر شهرين، كان يعاني من عتمة في إحدى عينيه، حيث تبين بعد إجراء الفحوص الإشعاعية وجود ماء أبيض خَلقي في عين واحدة.

وتفادياً لضعف النظر الحاصل نتيجة إزالة العدسة المعتمة وحصول كسل وظيفي لعين الطفل، قرر الفريق الطبي تركيب عدسة طبية علاجية لاصقة للرضيع بعد عمل الفحوصات اللازمة وأخذ المقاسات الخاصة بذلك، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وبينت أن الرضيع يتمتع بصحة جيدة، حيث غادر المستشفى بعد تدريب الوالدين على طريقة تركيب العدسة، وسيتابع الطبيب المختص حالته خلال المدة القادمة.