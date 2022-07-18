محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة الـ52 للعام الدراسي 1444هـ بكلية الملك فهد الأمنية، داعيةً طالبي الالتحاق إلى الدخول للموقع الإلكتروني لمنصة “أبشر- توظيف” على الرابط التالي jobs.sa؛ لمعرفة نتائج المرشحين للقبول.

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ52 لحملة البكالوريوس بكلية الملك فهد الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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