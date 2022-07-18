هل يحق لولي المرأة الأخذ من مهر ابنته؟.. الشيخ عبدالله المنيع يُجيب (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء حكم أخذ ولي المرأة من مهرها.

وقال “المنيع” في لقاء على قناة ” السعودية” ، أنه لا يجوز لوليها أو لزوجها أو لشقيقها الأخذ من مهرها شيئاً إلا عن طيب نفس.

وأضاف “المنيع” أن المهر هو ملك خالص للزوجة دون غيرها، حتى أمها لا يجوز أن تأخذ منه شيئاً.