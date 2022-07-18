محمد بن مسعود - الدمام - أوضح الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء حكم أخذ ولي المرأة من مهرها.
وقال “المنيع” في لقاء على قناة ” السعودية” ، أنه لا يجوز لوليها أو لزوجها أو لشقيقها الأخذ من مهرها شيئاً إلا عن طيب نفس.
وأضاف “المنيع” أن المهر هو ملك خالص للزوجة دون غيرها، حتى أمها لا يجوز أن تأخذ منه شيئاً.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر هل يحق لولي المرأة الأخذ من مهر ابنته؟.. الشيخ عبدالله المنيع يُجيب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.