كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول لدورة الضابط الجامعيين.. رابط الاستعلام

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت كلية الملك فهد الأمنية الأمنية عن نتائج القبول المبدئي لدورة الضبّاط الجامعيين رقم (٥٢) للعام ١٤٤٤هـ. وأوضحت أنه للاستعلام عن النتائج عبر الرابط التالي: ( أضغط هنا) أخبار قد تهمك

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