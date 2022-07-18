سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل الأمين العام لإدارات التعليم بوزارة التعليم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الأمين العام لإدارات التعليم بوزارة التعليم حمد بن ناصر الوهيبي، وذلك عقب تكليفه في منصبه الجديد.

وقدم الوهيبي تهنئته بعيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

وبادله سموه التهنئة، معرباً عن شكره له ومشاعره الطيبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده بالخير واليمن والبركات.