معرض البحرين الدولي للطيران يستضيف فريق السهام الحمراء التابع لسلاح الجوي الملكي البريطاني

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم أن فريق الأكروبات الشهير التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني، «السهام الحمراء»، سيشارك في معرض البحرين الدولي للطيران للمرة الأولى في تاريخه بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المعرض.

وقد تم الإعلان عن هذه المشاركة خلال لقاء مستشار الدفاع لشؤون الشرق الأوسط المشير الجوي سامي سامبسن مع سعادة وزير المواصلات والاتصالات السيد محمد بن ثامر الكعبي عل هامش زيارة معرض Royal International Air Tattoo الذي تنظمه الهيئة الخيرية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في المملكة المتحدة خلال الفترة من ١٥- ١٧ يوليو ٢٠٢٢.

ويقام معرض البحرين الدولي للطيران كل عامين تحت رعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفضه الله ورعاه وذلك خلال الفترة من 9-11 نوفمبر 2022 بقاعدة الصخير الجوية.

وبهذه المناسبة صرح الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك البلاد المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران:» يسعدنا أن نرحب بالسهام الحمراء في معرض البحرين الدولي للطيران 2022، والذي نحتفل بمرور عشر سنوات على نجاح المعرض في استقطاب أبرز الشركات العالمية المتخصصة في عالم الطيران وفرق الاستعراضات الجوية الى مملكة البحرين. وان هذه المشاركة دليل على عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة والمؤهلة على الدوام للتطور والمضي قدًما نحو آفاق أرحب وتوسيع مسارات التعاون الثنائية».

يتم تنظيم معرض البحرين الدولي للطيران من قبل وزارة المواصلات والاتصالات وسلاح الجو الملكي البحريني، والذي يهدف الى بناء علاقات طويلة الأمد مع الدول المشاركة وعلى وجه التحديد القوات الجوية الملكية البريطانية وقوة دفاع البحرين والذي تمتاز علاقتهم بروابط تمتد لعقود من الزمن حيث تلعب قوة دفاع البحرين دورًا نشطًا في معرض البحرين الدولي للطيران والمساهمة في برنامج الوفود العسكرية.

ومن جانبه قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس «إن فريق السهام الحمراء مثال لتميز سلاح الجو الملكي البريطاني وتفاني طياري وطاقم الفريق في تقديم عروض عالمية المستوى».

«تتمتع المملكة المتحدة ومملكة البحرين بعلاقة راسخة وتاريخية وان جولة فريق السهام الحمراء تمثل التزام المملكة المتحدة في تعزيز الروابط ما بين البلدين»

سوف يقوم فريق السهام الحمراء في جولة في المنطقة والتي ستشمل زيارات الى دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعلى هامش هذه الزيارات سوف يغتنم الفريق فرصة تواجدهم في المنطقة بالمشاركة بمعرض البحرين الدولي للطيران وتقديم سلسلة من العروض الجوية.

وبالإضافة إلى العروض الجوية، سيعقد الفريق سلسلة من الندوات والجلسات التي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للشباب.

وتمثل العروض والندوات فرصة للتواصل في تطوير العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والتجارية طويلة الأمد بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.

وصرح محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات «إن العروض الجوية هي إحدى الميزات الرئيسية لمعرض البحرين الدولي للطيران والتي نسعى دائماً الى تطويرها. ولذلك يسرنا استضافة فريق السهام الحمراء البريطاني – والذي يعتبر من فرق العرض الرائدة في العالم – في معرض البحرين الدولي للطيران حيث سيكونون إضافة رائعة واستثنائية للعروض الجوية»

ومن جانبه أضاف مستشار الدفاع لشؤون الشرق الأوسط المشير الجوي سامي سامبسن «إنه لمن دواعي سرورنا الاعلان أن فريق السهام الحمراء سيكون في البحرين في شهر نوفمبر من هذا العام. ان البحرين شريكًا حيويًا للدفاع البريطاني وأنا متأكد من أن السهام الحمراء سيقدمون عرضاً ممتعاً ومميزاً»

والجدير بالذكر أنه على مدى السنوات العشر الماضية، رسخ معرض البحرين الدولي للطيران مكانته باعتباره حدثًا رائدًا في مجال الطيران حيث من المتوقع حضور أكثر من 50000 زائر تجاري في معرض عام 2022 وحضور حوالي 215 وفداً عسكريًا ومدنيًا.