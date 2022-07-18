اخبار الخليج – بعدما تنكرت لرعايته.. إعادة ملكية أرض وعقار لأب بحريني كان قد وهبها لإبنته

محمد بن مسعود - الدمام - صرح المحامي غسان العبيدلي بأن المحكمة الكبرى الشرعية قضت بإعادة قطعة أرض وجزء من بيت لبحريني كان قد وهبهما لابنته، بعد أن تنكرت الأخيرة لرعايته في كبر سنه، فيما رفضت المحكمة إعادة نصيب زوجته في البيت بعد أن حصلت عليه ثم طلبت الطلاق ورفضت البقاء معه.

وأضاف العبيدلي وكيل الأب أن موكله كان قد وهب لزوجته وابنته بيتاً ، ووهب للابنة قطعة أرض خلال عام 2013، لكنه وبعد أن أصبح رجلاً طاعناً في السن وتقدم به العمر وأصبح عاجزاً على أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة الكريمة التي تليق به في عجزه، وجد من الزوجة والابنة نكراناً وجحوداً وسوء معاملة، ولم تكتف الزوجة بذلك بل أقامت دعوى تطليق بعد أن أمن مستقبلها وأكرمها، مطالبا من المحكمة الحكم بإثبات رجوعه في هبته للزوجة والابنة، واعتبار وثيقتي الهبة كأن لم تكن وإبطالهما.

وذكر العبيدلي بأن المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها ان المقرر شرعاً بجواز الرجوع في الهبة بالنسبة للأبوين فقط، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم« لا يحق لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما أعطى لولده»، ويجوز للأب اعتصار الهبة من أولاده سواء حيزت أو لم تحز وسواء كان الابن صغيراً أم كبيراً.

وأضافت المحكمة« إنه لا يجوز اعتصار والرجوع في الهبة شرعاً من غير الأولاد، وحكمت باعتصار الهبة الشرعية من الابنة في العقار الكائن في البسيتين، والعقار الكائن بالرفاع الشرقي، وإلغائها ومحو تسجيلها وإعادة الأمر على ما كان عليه وذلك مواجهة المدعى عليهم، ورفضت للحكمة اعتصار الهبة في نصيب الزوجة وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.»