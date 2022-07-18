اخبار الخليج – هيئة جودة التعليم والتدريب تواصل عقد الورش التأهيلية لتدريب المراجعين والاستشاريين الخارجيين

عقدت إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني في هيئة جودة التعليم والتدريب، وعلى مدى يومين ورشة عمل عن بُعد؛ لتدريب المراجعين والاستشاريين الخارجيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وتأهيل الكوادر الوطنية، للمشاركة في مراجعات أداء المؤسسات التدريبية.

وتناولت الورشة – التي شارك فيها 14 مشاركًا من الاستشاريين الخارجيين والخبراء في مجالات العمل المختلفة – عددًا من المحاور، شملت نبذة عامة عن هيئة جودة التعليم والتدريب، وإدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، وآلية التخطيط للمراجعة، وعملية المراجعة ذاتها، ونقاشات تفصيلية عن دليل المراجعة الرابع الذي يشمل: المجالات والمعايير، ومقاييس الأحكام وتفاسيرها، بالإضافة إلى الآليات، والنماذج، والأطر المستخدمة أثناء عملية المراجعة.

وعلى هامش الورشة، أكّدت الأستاذة دعاء عبدالوهاب القائم بأعمال مدير إدارة مراجعة مؤسسات التدريب المهني، أن هذه الورشة تأتي استمرارًا لسلسلة الورش التي تقيمها الهيئة للخبراء والاستشاريين، تأكيدًا لالتزامها ببناء وتنمية الكفاءات البحرينية من خلال توسيع قاعدة الشركاء الإستراتيجيين كمراجعين واستشاريين خارجيين مؤهلين يحملون الشهادات الأكاديمية، والخبرات التي تنعكس على سوق العمل البحريني؛ لإحاطتهم علمًا بالمعلومات والبيانات الصحيحة والمُحَدَّثة فيما يتعلق بمجالات التدريب المختلفة، تنفيذًا لهدف الهيئة الإستراتيجي «مواطن قادر على المساهمة في اقتصاد المعرفة».

وفي حديثها، أشارت الأستاذة دعاء عبدالوهاب، إلى أن هناك كمًّا من المهارات تسعى الإدارة – من خلال هذه الورش –لإكسابها للمراجعين والاستشاريين الخارجيين في التقييم، وتشمل: كيفية ملء الاستمارات، واستخدام الأدوات المعتمدة في إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، والتي تدعم المراجعات بشكل خاص، إضافة إلى كيفية التحقق من إصدار أحكام تتناسب مع المعايير، ومقاييس الأحكام في دليل المراجعة.