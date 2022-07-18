المملكة تحقق 4 جوائز في أولمبياد الكمياء الدولي بالصين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التعليم عن تمكن 4 طلاب بالمنتخب السعودي للكيمياء من تحقيق 4 جوائز في أولمبياد الكيمياء الدولي عن بُعد المُقامة في الصين.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على موقع “تويتر” أن رصيد المملكة وصل إلى 38 جائزة في مشاركاتها بالأولمبياد.

وكان المنتخب السعودي للأحياء قد جائزتين عالميتين في أولمبياد الأحياء الدولي 2022 في دورته 33 التي أقيمت في جمهورية أرمينيا خلال المدة من 10 إلى 18 يوليو الجاري.

وذلك بمشاركة 237 طالباً من 64 دولة، وذلك في أول مشاركة فعلية في الأولمبياد الدولي للأحياء بعد توقف دام سنتين بسبب جائحة كورونا، واستبدالها خلال الجائحة بتحدي الأحياء.