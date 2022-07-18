شكرا لقرائتكم خبر عن شروط ومزايا التقديم في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب " بدء التقديم في برامج الدبلوم والعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" لخريجي الثانوية العامة، حيث تمتد فترة التدريب 30 شهراً.

وتتضمن مرحلتين من التعليم والتدريب النظري والتطبيقي شاملة التدريب على رأس العمل لمدة 6 أشهر، بما يسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة بقطاع الخطوط الحديدية.

ويقدم برامج نوعية في إدارة وتشغيل وصيانة صناعة الخطوط الحديدية تشمل قيادة القطارات، وتشغيل وإدارة المحطات، بالإضافة إلى الاتصالات والتحكم، وصيانة البنية التحتية، وصيانة القاطرات والعربات.

التخصصات:

- قيادة القطارات.

- صيانة القاطرات والعربات.

- صيانة البنية التحتية.

- الاتصالات والإشارات والتحكم.

مميزات المعهد

- يتميز المعهد بالتوظيف المباشر عند القبول في الشركة السعودية للخطوط السعودية.

- الحصول على مزايا الموظف من تسجيل في التأمينات والتأمين الطبي والإجازة السنوية المدفوعة.

- الراتب خلال فترة التدريب 2000 ريال للسنة الأولى و3000 ريال للمدة المتبقية.

مدة التقديم

فترة التقديم على البرنامج تمتد حتى 30 من يوليو 2022م عبر موقع سرب الإلكتروني اضغط هنـــا.

وتبدأ مرحلة التدريب يوم الأحد 02 أكتوبر 2022م.

شروط التقديم:

- سعودي الجنسية.

- شهادة الثانوية العامة (قسم علمي) بمعدل لا يقل عن 80%.

- لا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 70%.

- أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

- اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

- العمر من 18 إلى 23 سنة.

- يبدأ التقديم يوم الأحد 17 يوليو ، وينتهي نهاية الشهر الجاري.

- يبدأ التدريب يوم 2 أكتوبر المقبل.

وتسعى الأكاديمية لدعم القطاع اللوجستي من خلال توفير الكفاءات المهنية الوطنية عبر برامجها التدريبية المتخصصة.