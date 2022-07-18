البنك المركزي السعودي يُصدر الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلن البنك المركزي السعودي عن إصداره الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، التي جرى العمل عليها بالتنسيق مع هيئة السوق المالية.
وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي بهدف توحيد الحد الأدنى الواجب توفره في وثيقة التأمين، وتعزيز مفهوم الاستدامة، والحد من المخاطر المحتملة في السوق المالية، إلى جانب حماية حقوق كامل أطراف العلاقة التأمينية، وذلك ضمن جهود البنك المركزي السعودي الرامية لضمان حقوق أطراف العلاقة التأمينية، ودعم نمو وتطوير قطاع التأمين.
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