مريهان يحيى مواطنة تبدع في هندسة السيارات .. وتكشف سبب خوضها هذا المجال (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت المواطنة مريهان يحيي التي تعمل بمجال هندسة السيارات أسباب دخولها هذا المجال والصعوبات التي واجهتها.

وقالت في لقاء مع برنامج” صباح السعودية”، على قناة “السعودية”، إن السبب وراء دخولها هذا المجال هو شغفها بتصليح السيارات، كما أن لديها عشق فك وتركيب الأشياء.

وأضافت أنها عندما كانت صغيرة كانت تشاهد والدها وهو يقوم بتصليح السيارة ، وهو ما دفعها لاختيار هذا المجال .

وحول التحديات التي واجهتها ، أوضحت أنه كان من المستحيل أن تعمل بهذا المجال لأنه كان غير مسموح للمرأة بالقيادة ، وبعد السماح للمرأة بالقيادة أخذت الصعوبات تتلاشى ، لذا خاضت هذا المجال.

وبعد فترة ذاع صيتها في مجال صيانة السيارات ولم تخجل في يوم من هذه المهنة.