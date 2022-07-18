عاجل ..”صندوق النفقة” يوضح خطوات التقدم بطلب جديد

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح صندوق النفقة التابع لوزارة العدل خطوات التقديم على طلب جديد . وأبان الصندوق في “فيدوجراف” خطوات للتسجيل وهي على النحو التالي: الدخول إلى موقع صندوق النفقة https://nafaqah.sa الضغط على تسجيل الدخول. اختيار دخول المستفيدين. إدخال رقم الهوية و ومحل الإقامة التابع للمواطن. أخبار قد تهمك الضغط على الاستمرار. النقر على طلب جديد. سوف تظهر العديد من البيانات يرجى إدخالها بشكل صحيح. تحديد صفة المقدم للطلب ( أذا كان هو المستفيد أو شخص أخر) يرجى إدخال معلومات الحكم. وضع رقم الجوال. إضافة بيانات المنفق بشكل صحيح. في حالة وجود مستفيدين يرجى إدخال بياناتهم. إدخال معلومات الحساب البنكي التابعة للمستفيد. إضافة النفقة الموسمية في الأعياد والإجازات الرسمية. يرجى تأكيد الطلب. ومتابعته حتى يتم التنفيذ فيه من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق النفقة.

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