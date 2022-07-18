اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: الصحافة المحلية شريك أساسي للدفع بمسيرة المنجزات الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الصحافة المحلية شريك أساسي في الدفع بمسيرة المنجزات الوطنية نحو تحقيق المزيد بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين تماشيا مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيرا إلى الدور المتنامي للصحافة المحلية في تعزيز الوعي المجتمعي نحو مختلف القضايا والتحديات، والتعبير عن تطلعات وآراء المجتمع في مختلف المجالات بما يرفد عجلة العمل المتواصل لفريق البحرين في كل قطاع نحو تحقيق الطموحات المنشودة.

جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم، بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شئون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير شؤون الإعلام، مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية برئاسة السيد عيسى الشايجي، حيث نوه سموه بالإسهامات الإيجابية للصحافة المحلية والإعلام الوطني في مسيرة بناء الوطن عبر تكريسها لقيم المصداقية والموضوعية والشفافية المهنية، لافتا إلى أن حمل أمانة الكلمة مسؤولية تستوجب معها مضاعفة الجهود ووضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار وذلك بما يدعم شتى مسارات التطوير ويعود بالخير على المواطن.